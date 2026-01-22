Белый дом перепутал Бельгию с Беларусью в списке членов Совета мира

Белый дом опубликовал список стран, присоединившихся к Совету мира, созданному президентом США Дональдом Трампом, указав среди участников Бельгию вместо Беларуси.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило бельгийское СМИ RTBF.

Источник в правительстве Бельгии подтвердил, что сначала американцы ошибочно добавили в список страну, перепутав ее с Беларусью.

Опровергать участие Бельгии в Совете мира пришлось министру иностранных дел Максиму Прево. В сети X он написал, что его страна не подписывала договор о создании Совета мира, поскольку имеет замечания к этой организации.

"Бельгия НЕ подписала договор Совета мира. Это объявление ошибочно. Мы хотим совместного и скоординированного европейского ответа. Как и многие другие европейские страны, мы имеем оговорки по поводу этого предложения", – написал министр.

Документы о создании Совета мира под руководством президента США Дональда Трампа подписали в четверг в Давосе.

На церемонии подписания присутствовали представители менее 20 стран. Из Европейского Союза в церемонии приняли участие премьер-министры Венгрии и Болгарии. Кроме того, также присутствовали представители четырех европейских стран из-за пределов ЕС – Армении, Азербайджана, Турции и Косово.

Совет мира, по замыслу Трампа, должен сосредоточиться на закреплении мира в Газе и ее восстановлении, а впоследствии – взять на себя более широкую роль для урегулирования глобальных конфликтов.

Согласно проекту устава, с которым ознакомилось агентство Reuters, Трамп будет возглавлять Совет пожизненно, даже если он больше не будет президентом США.

Среди приглашенных в Совет также есть и Украина. Президент Владимир Зеленский заявил, что Киев может рассмотреть членство в организации только после войны, ведь среди приглашенных есть Беларусь и Россия.

Напомним, 20 января самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко первым подписал документ о присоединении страны к Совету мира по приглашению американского лидера Дональда Трампа.

Глава Кремля Владимир Путин заявил, что готов внести вклад в Совет мира за счет замороженных в Соединенных Штатах российских активов.