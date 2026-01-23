Зеленский рассказал, о чем договорился с Трампом в Давосе

Президент Владимир Зеленский рассказал о деталях своего разговора с американским президентом Дональдом Трампом накануне в Давосе.

Об этом он сказал во время онлайн-общения со СМИ, передает "Европейская правда".

По словам Зеленского, у него была позитивная встреча с Трампом и его командой.

Он рассказал, что поднимал вопрос противовоздушной обороны.

"И я думаю, что США вернутся с позитивным результатом. Когда результат будет в Украине, тогда я обязательно об этом скажу", – сказал президент.

"Второе – это наши гарантии безопасности, они действительно готовы. И договор готов для подписания. Безусловно, будет еще много разных технических деталей, и на основе этого документа появятся еще дополнительные документы, но главная такая договоренность о гарантиях безопасности есть. Теперь я жду от президента Трампа даты и места. Мы готовы подписывать такой важный для нас, еще раз подчеркиваю, уверен, что это исторический документ", – заявил Зеленский.

Он напомнил, что документ потребует ратификации в Конгрессе Соединенных Штатов, в парламенте Украины. "Поэтому еще на этом пути много, много шагов", – отметил он.

Также, по его словам, речь шла о пакете документов, известном как "план процветания".

"Они еще не готовы, но мы видим, видим будущее с положительным результатом", – сказал Зеленский.

"Очень важно понимать источники финансирования. Они должны быть понятными, прозрачными, потому что на этом фундаменте будет восстанавливаться Украина в последующие годы", – добавил он.

По его словам, вопрос Донбасса также обсуждался и он является ключевым.

"Его будут обсуждать и обсуждать модальность, как три стороны это видят в Абу-Даби сегодня и завтра", – сказал Зеленский.

Встреча Зеленского и Трампа состоялась 22 января и длилась ориентировочно 50 минут. В команде Зеленского назвали ее "хорошей".

Президент США Дональд Трамп также назвал "очень хорошей" эту встречу.