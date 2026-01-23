Прем'єр Фінляндії: криза навколо Гренландії вплинула на відносини ЄС і США

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що криза, викликана ситуацією навколо Гренландії, позначилася на відносинах між ЄС і США.

Заяву фінського прем’єра наводить Yle, повідомляє "Європейська правда".

Орпо зазначив, що в ЄС не існує єдиної думки про те, що ситуація навколо данського острова вирішена остаточно. Він додав, що наслідки можна буде оцінити пізніше.

"Однак найгострішу фазу кризи вдалося пройти", – сказав Орпо, маючи на увазі, зокрема, можливість торговельної війни між ЄС і США.

Прем'єр підкреслив, що союзники не повинні чинити тиск або вимагати приєднання територій незалежних держав.

Орпо розповів, що на саміті в Брюсселі 22 січня панувала піднесена атмосфера, оскільки країни ЄС довели можливість діяти єдиним фронтом після тиску з боку американського президента Дональда Трампа.

Нагадаємо, 21 січня президент США Дональд Трамп повідомив, що сформував основу для майбутньої угоди щодо Гренландії, завдяки якій він не планує вводити мита проти європейських країн.

Своєю чергою прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен окреслила червоні лінії такої угоди зі США: статус суверенної держави не обговорюється.

