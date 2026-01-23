Премьер Финляндии: кризис вокруг Гренландии повлиял на отношения ЕС и США

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил, что кризис, вызванный ситуацией вокруг Гренландии, отразился на отношениях между ЕС и США.

Заявление финского премьера приводит Yle, сообщает "Европейская правда".

Орпо отметил, что в ЕС не существует единого мнения о том, что ситуация вокруг датского острова решена окончательно. Он добавил, что последствия можно будет оценить позже.

"Однако самую острую фазу кризиса удалось пройти", – сказал Орпо, имея в виду, в частности, возможность торговой войны между ЕС и США.

Премьер подчеркнул, что союзники не должны оказывать давление или требовать присоединения территорий независимых государств.

Орпо рассказал, что на саммите в Брюсселе 22 января царила приподнятая атмосфера, поскольку страны ЕС доказали возможность действовать единым фронтом после давления со стороны американского президента Дональда Трампа.

Напомним, 21 января президент США Дональд Трамп сообщил, что сформировал основу для будущего соглашения по Гренландии, благодаря которому он не планирует вводить пошлины против европейских стран.

В свою очередь премьер-министр Дании Метте Фредериксен обозначила красные линии такого соглашения с США: статус суверенного государства не обсуждается.

