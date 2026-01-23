Голова Мюнхенської конференції критикує зміщення фокуса з України на Гренландію

Голова Мюнхенської конференції з безпеки Вольфганг Ішингер розкритикував зосередженість дебатів на Всесвітньому економічному форумі у Давосі на Гренландії, в той час як основною темою мала бути війна РФ проти України.

Про це він сказав в ефірі телеканалу ZDF, передає "Європейська правда".

Ішингер назвав дебати про Гренландію на Всесвітньому економічному форумі в Давосі "цирком". "Інакше це не назвати", – сказав він.

Він розкритикував той факт, що енергія, яку європейці та американці насправді мали б зосередити на Україні, була перенаправлена на Гренландію.

"Ми повинні були надіслати з Давоса сигнал російській стороні, що ця війна має нарешті закінчитися", – заявив Ішингер.

Натомість, за його словами, відбулася внутрішня західна суперечка щодо Гренландії, яка була "абсолютно непотрібною" і "шкідливою". Трансатлантичні відносини між європейцями та американцями були серйозно пошкоджені, зазначив він.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте раніше заявив, що ключовою проблемою для Альянсу зараз є розв’язана РФ війна проти України, а не ситуація довкола Гренландії.

Перед цим міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде заявив, що на тлі загострення ситуації довкола Гренландії для Європи Україна залишається пріоритетом.

Своєю чергою президент Польщі Кароль Навроцький сказав, що напруженість навколо Гренландії не означає, що світова спільнота забула про війну Росії проти України.