Председатель Мюнхенской конференции критикует смещение фокуса с Украины на Гренландию

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер раскритиковал сосредоточенность дебатов на Всемирном экономическом форуме в Давосе на Гренландии, в то время как основной темой должна была быть война РФ против Украины.

Об этом он сказал в эфире телеканала ZDF, передает "Европейская правда".

Ишингер назвал дебаты о Гренландии на Всемирном экономическом форуме в Давосе "цирком". "Иначе это не назвать", – сказал он.

Он раскритиковал тот факт, что энергия, которую европейцы и американцы на самом деле должны были сосредоточить на Украине, была перенаправлена на Гренландию.

"Мы должны были послать из Давоса сигнал российской стороне, что эта война должна наконец закончиться", – заявил Ишингер.

Вместо этого, по его словам, произошла внутренняя западная дискуссия по поводу Гренландии, которая была "абсолютно ненужной" и "вредной". Трансатлантическим отношениям между европейцами и американцами был нанесен существенный вред, отметил он.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее заявил, что ключевой проблемой для Альянса сейчас является развязанная РФ война против Украины, а не ситуация вокруг Гренландии.

Перед этим министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде заявил, что на фоне обострения ситуации вокруг Гренландии для Европы Украина остается приоритетом.

В свою очередь президент Польши Кароль Навроцкий сказал, что напряженность вокруг Гренландии не означает, что мировое сообщество забыло о войне России против Украины.