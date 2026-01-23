ВМС Великобритании отследили российские военные корабли в Ла-Манше

Министерство обороны Великобритании сообщило, что военные корабли Королевских военно-морских сил были задействованы для перехвата и слежения за российскими военными кораблями в Ла-Манше на этой неделе.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Sky News.

Операция длилась два дня, в ней участвовали патрульные корабли HMS Mersey и HMS Severn, базирующиеся в Портсмуте, а также вертолет Wildcat.

Они были отправлены для перехвата российского корвета "Бойкий" и нефтяного танкера MT General Skobelev, которые направлялись в Северное море.

Mersey сначала перехватил российские суда при входе в Ла-Манш, переняв функции слежения от союзников по НАТО, которые следили за ними через Бискайский залив;

Возле острова Уайт Mersey и Severn объединились с Wildcat, чтобы следить за группой в тесной координации. Severn продолжал следить за россиянами, когда они плыли в Северное море, прежде чем передать ответственность союзнику по НАТО.

Министр обороны Джон Хили ранее подтвердил, что Великобритания оказала разведывательную поддержку Франции во время задержания в четверг в Средиземном море танкера, связанного с Россией.

Для помощи в операции был задействован корабль Королевского флота HMS Dagger.

"Вместе с нашими союзниками мы усиливаем наши меры против теневых судов, чтобы перекрыть финансирование, которое способствует незаконному вторжению Путина в Украину", – сказал Хили.

Днем 22 января президент Франции объявил, что французский флот перехватил танкер "теневого флота" РФ в Средиземном море. Страна начала судебное расследование в отношении судна.