У Єврокомісії висловили жаль через остаточний вихід США з ВООЗ

Новини — П'ятниця, 23 січня 2026, 18:42 — Марія Ємець

У Єврокомісії висловили жаль у зв’язку з рішенням США остаточно вийти з Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву з цього приводу опублікувала єврокомісарка з рівності та управління кризовими ситуаціями Аджа Лябіб.

Лябіб, коментуючи матеріал New York Times про рішення адміністрації Трампа, назвала вихід США з ВООЗ помилкою.

"Вихід США з ВООЗ – це помилка. Ізоляція – це не сила. Стійкість у сфері охорони здоров’я потребує спільної роботи. ЄС зі свого боку зберігає зобов’язання щодо охорони здоров’я у світі. Солідарність, співпраця і сильні міжнародні інституції створюють для людей безпеку, вдома і за кордоном", – прокоментувала єврокомісарка. 

Раніше у ЄС висловлювали сподівання, що рішення США про вихід з ВООЗне остаточне.

Натомість в Угорщині збиралися розглянути свій вихід із ВООЗ після рішення США. Проєкт з цього приводу вносили також в парламенті Італії. 

Вихід з ВООЗ став одним зі шквалу виконавчих рішень у перший день другого терміну Дональда Трампа.

