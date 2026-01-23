У Єврокомісії висловили жаль через остаточний вихід США з ВООЗ

У Єврокомісії висловили жаль у зв’язку з рішенням США остаточно вийти з Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву з цього приводу опублікувала єврокомісарка з рівності та управління кризовими ситуаціями Аджа Лябіб.

Лябіб, коментуючи матеріал New York Times про рішення адміністрації Трампа, назвала вихід США з ВООЗ помилкою.

US exit from @WHO is a mistake.



Isolation is not strength. Health resilience is built together.



EU remains commited to global health. Solidarity, cooperation, and strong global institutions keep people safe, at home and abroad. https://t.co/iI4Yh4NocY – Hadja Lahbib (@hadjalahbib) January 23, 2026

"Вихід США з ВООЗ – це помилка. Ізоляція – це не сила. Стійкість у сфері охорони здоров’я потребує спільної роботи. ЄС зі свого боку зберігає зобов’язання щодо охорони здоров’я у світі. Солідарність, співпраця і сильні міжнародні інституції створюють для людей безпеку, вдома і за кордоном", – прокоментувала єврокомісарка.

Раніше у ЄС висловлювали сподівання, що рішення США про вихід з ВООЗ – не остаточне.

Натомість в Угорщині збиралися розглянути свій вихід із ВООЗ після рішення США. Проєкт з цього приводу вносили також в парламенті Італії.

Вихід з ВООЗ став одним зі шквалу виконавчих рішень у перший день другого терміну Дональда Трампа.