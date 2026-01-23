В Еврокомиссии выразили сожаление из-за окончательного выхода США из ВОЗ

В Еврокомиссии выразили сожаление в связи с решением США окончательно выйти из Всемирной организации здравоохранения.

Как сообщает "Европейская правда", заявление по этому поводу опубликовала еврокомиссар по равенству и управлению кризисными ситуациями Аджа Лябиб.

Лябиб, комментируя материал New York Times о решении администрации Трампа, назвала выход США из ВОЗ ошибкой.

US exit from @WHO is a mistake.



Isolation is not strength. Health resilience is built together.



EU remains commited to global health. Solidarity, cooperation, and strong global institutions keep people safe, at home and abroad. https://t.co/iI4Yh4NocY – Hadja Lahbib (@hadjalahbib) January 23, 2026

"Выход США из ВОЗ – это ошибка. Изоляция – это не сила. Устойчивость в сфере здравоохранения требует совместной работы. ЕС со своей стороны сохраняет обязательства по охране здоровья в мире. Солидарность, сотрудничество и сильные международные институты создают для людей безопасность, дома и за рубежом", – прокомментировала еврокомиссар.

Ранее в ЕС выражали надежду, что решение США о выходе из ВОЗ – не окончательное.

Зато в Венгрии собирались рассмотреть свой выход из ВОЗ после решения США. Проект по этому поводу вносили также в парламенте Италии.

Выход из ВОЗ стал одним из шквала исполнительных решений в первый день второго срока Дональда Трампа.