В Еврокомиссии выразили сожаление из-за окончательного выхода США из ВОЗ

Новости — Пятница, 23 января 2026, 18:42 — Мария Емец

В Еврокомиссии выразили сожаление в связи с решением США окончательно выйти из Всемирной организации здравоохранения.

Как сообщает "Европейская правда", заявление по этому поводу опубликовала еврокомиссар по равенству и управлению кризисными ситуациями Аджа Лябиб.

Лябиб, комментируя материал New York Times о решении администрации Трампа, назвала выход США из ВОЗ ошибкой.

"Выход США из ВОЗ – это ошибка. Изоляция – это не сила. Устойчивость в сфере здравоохранения требует совместной работы. ЕС со своей стороны сохраняет обязательства по охране здоровья в мире. Солидарность, сотрудничество и сильные международные институты создают для людей безопасность, дома и за рубежом", – прокомментировала еврокомиссар.

Ранее в ЕС выражали надежду, что решение США о выходе из ВОЗ – не окончательное.

Зато в Венгрии собирались рассмотреть свой выход из ВОЗ после решения США. Проект по этому поводу вносили также в парламенте Италии.

Выход из ВОЗ стал одним из шквала исполнительных решений в первый день второго срока Дональда Трампа.

