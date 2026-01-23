Глава МЗС Естонії закликав посилити енергетичну підтримку України й тиск на РФ

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна закликав посилювати тиск на Росію на тлі терору, який вона влаштувала всьому українському населенню, виводячи з ладу інфраструктуру у розпал зими.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він заявив після координаційної зустрічі України з партнерами, на якій обговорювали ключові потреби для ремонту енергосистеми.

Тсахкна зазначив, що Естонія була однією з країн-учасниць координаційної зустрічі щодо нагальних енергетичних потреб України, яка відбулась вдень 23 січня.

"Удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі свідчать про цілеспрямовану стратегію – залишити Україну в темряві й холоді у розпал зими. Не можна допустити, щоб це продовжувалося. Дуже важливо посилити підтримку України. Кожен генератор, кожен відремонтований трубопровід, кожен євро – це потужний сигнал, що Україну не вийде зламати", – заявив він.

Тсахкна продовжив, що паралельно з цим потрібно посилювати тиск на Росію.

"Терміново потрібні сильніші заходи, що битимуть по її енергетичному експорту та компаніях, що сприяють її агресії", – наголосив він.

Нагадаємо, за останні дні низка країн оголосили про додаткову енергетичну допомогу для України через погіршення ситуації внаслідок останніх ударів РФ.

З Польщі вирушають в Україну перші генератори, придбані за кошти громадського збору на 5 млн злотих, а також близько 400 генераторів та обігрівачів з держрезерву.

Президент України Володимир Зеленський у виступі на Всесвітньому економічному форумі у Давосі наголосив, що "дешевше" заважати Росії виробляти ракети, ніж рятувати енергосистему України після їхнього влучання.