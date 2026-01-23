Партнери обговорили з Україною її термінові енергетичні потреби у форматі G7+

Держави "Групи семи" та деякі інші країни провели з Україною координаційне обговорення щодо її невідкладних потреб для відновлення стабільності енергосистеми після останніх російських ударів.

Як повідомляє "Європейська правда", про зустріч повідомила у своїх соцмережах прем’єрка Юлія Свириденко.

Свириденко зазначила, що з організацією зустрічі допомагали Франція та профільний комісар Єврокомісії. Участь взяли країни G7 та деякі інші партнери.

Today, we held an urgent coordination meeting of the G7+ group on energy support for Ukraine.



Together with @Denys_Shmyhal, @OleksiiKuleba and @andrii_sybiha, we briefed our partners on the situation in the energy sector across Ukrainian cities and regions, as well as our… – Yulia Svyrydenko January 23, 2026

З боку України участь брали, окрім Свириденко, міністр енергетики Денис Шмигаль, очільник МЗС Андрій Сибіга та віцепрем’єр з відновлення – міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

"Розповіли партнерам про ситуацію в енергетиці у різних містах та регіонах України і наші невідкладні потреби для відновлення енергетичної інфраструктури", – зазначила Юлія Свириденко.

"Запросила учасників зустрічі приїхати в Україну та побачити на власні очі наслідки російських ударів та їхній вплив на повсякденне життя наших людей", – додала прем’єрка.

Вона також подякувала тим, хто вже терміново виділив додаткову допомогу Україні. За її словами, йдеться про понад 6 тисяч одиниць різного енергетичного обладнання і нові внески до Фонду підтримки енергетики України.

Серед іншого, це 447 генераторів від ЄС, 10 млн євро від Італії; анонсовані 90 генераторів від Литви; 60 млн євро від Німеччини і пакет обладнання, включно з 33 когенераційними установками, 15 мобільними гібридними генераторами; близько 23 млн євро на підтримку енергетики від Британії; 400 млн доларів від США на гуманітарну підтримку для населення; понад 100 генераторів від Франції, від Японії – 40 великих і середніх генераторів, 60 малих і середніх трансформаторів з обладнанням для ремонтів, 2 комбінованих теплоелектростанції та інше.

З Польщі вирушають в Україну перші генератори, придбані за кошти громадського збору на 5 млн злотих, а також близько 400 генераторів та обігрівачів з держрезерву.

Президент України Володимир Зеленський у виступі на Всесвітньому економічному форумі у Давосі наголосив, що "дешевше" заважати Росії виробляти ракети, ніж рятувати енергосистему України після їхнього влучання.