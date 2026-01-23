Глава МИД Эстонии призвал усилить энергетическую поддержку Украины и давление на РФ

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна призвал усиливать давление на Россию на фоне террора, который она устроила всему украинскому населению, выводя из строя инфраструктуру в разгар зимы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он заявил после координационной встречи Украины с партнерами, на которой обсуждали ключевые потребности для ремонта энергосистемы.

Тсахкна отметил, что Эстония была одной из стран-участниц координационной встречи по неотложным энергетическим потребностям Украины, которая состоялась днем 23 января.

"Удары России по украинской энергетической инфраструктуре свидетельствуют о целенаправленной стратегии – оставить Украину в темноте и холоде в разгар зимы. Нельзя допустить, чтобы это продолжалось. Очень важно усилить поддержку Украины. Каждый генератор, каждый отремонтированный трубопровод, каждый евро – это мощный сигнал, что Украину не получится сломать", – заявил он.

Тсахкна продолжил, что параллельно с этим нужно усиливать давление на Россию.

"Срочно нужны более сильные меры, которые будут бить по ее энергетическому экспорту и компаниях, способствующих ее агрессии", – подчеркнул он.

Напомним, за последние дни ряд стран объявили о дополнительной энергетической помощи для Украины из-за ухудшения ситуации в результате последних ударов РФ.

Из Польши отправляются в Украину первые генераторы, приобретенные за средства общественного сбора на 5 млн злотых, а также около 400 генераторов и обогревателей из госрезерва.

Президент Украины Владимир Зеленский в выступлении на Всемирном экономическом форуме в Давосе отметил, что "дешевле" мешать России производить ракеты, чем спасать энергосистему Украины после их попадания.