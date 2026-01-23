Країни Нордично-балтійської вісімки засудили російські атаки на енергетику України

Міністри закордонних справ Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції закликали Росію зупинити повітряні атаки на українські міста, житлові райони та критичну інфраструктуру.

Про це, як пише "Європейська правда", відповідну заяву опублікували на сайті Міністерства закордонних справ Естонії.

Вісім країн висловили своє занепокоєння нещодавнім загострення російських обстрілів, попри міжнародні зусилля, спрямовані на завершення війни, та закликали Росію зупинити військові дії проти енергетичних об’єктів.

"Напади, явно спрямовані на відключення українського народу від електроенергії, опалення та водопостачання в надзвичайно суворі зимові умови, є явним порушенням зобов'язань Росії за міжнародним гуманітарним правом і можуть кваліфікуватися як воєнні злочини. Ми віддаємо шану надзвичайній стійкості українського народу. Однак самої лише стійкості недостатньо. Росія та її керівництво повинні нести відповідальність за порушення міжнародного права", – йдеться у спільній заяві.

У цьому контексті країни Нордично-балтійської вісімки привітали прогрес, щодо створення механізму компенсації жертвам війни Росії та Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії.

Міністри висловили занепокоєння тим, що Росія націлилася на електричні підстанції України, грають ключову роль у безпечному функціонуванню атомних електростанцій.

"Ми закликаємо Раду керуючих МАГАТЕ розглянути це термінове питання, щоб засудити російські атаки, та рішуче закликаємо Росію припинити цю безрозсудну та абсолютно неприйнятну поведінку", – заявили міністри.

Нагадаємо, цього тижня Литва вручила ноту протесту російському представнику через атаки на українську енергетику.

Після чергової російської атаки на українську енергетику, міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс закликав Міжнародний кримінальний суд розглянути можливість видачі нових міжнародних ордерів на арешт російських посадовців, які відповідальні за ці обстріли.