Страны Северно-Балтийской восьмерки осудили российские атаки на энергетику Украины

Министры иностранных дел Дании, Эстонии, Финляндии, Исландии, Латвии, Литвы, Норвегии и Швеции призвали Россию прекратить воздушные атаки на украинские города, жилые районы и критическую инфраструктуру.

Об этом, как пишет "Европейская правда", соответствующее заявление опубликовано на сайте Министерства иностранных дел Эстонии.

Восемь стран выразили свою обеспокоенность недавним обострением российских обстрелов, несмотря на международные усилия, направленные на завершение войны, и призвали Россию прекратить военные действия против энергетических объектов.

"Нападения, явно направленные на отключение украинского народа от электроэнергии, отопления и водоснабжения в чрезвычайно суровые зимние условия, являются явным нарушением обязательств России по международному гуманитарному праву и могут квалифицироваться как военные преступления. Мы отдаем дань уважения чрезвычайной стойкости украинского народа. Однако одной только стойкости недостаточно. Россия и ее руководство должны нести ответственность за нарушение международного права", – говорится в совместном заявлении.

В этом контексте страны Северно-Балтийской восьмерки приветствовали прогресс в создании механизма компенсации жертвам войны России и Специального трибунала для расследования преступления агрессии.

Министры выразили обеспокоенность тем, что Россия нацелилась на электрические подстанции Украины, играющие ключевую роль в безопасном функционировании атомных электростанций.

"Мы призываем Совет управляющих МАГАТЭ рассмотреть этот срочный вопрос, чтобы осудить российские атаки, и решительно призываем Россию прекратить это безрассудное и абсолютно неприемлемое поведение", – заявили министры.

Напомним, на этой неделе Литва вручила ноту протеста российскому представителю из-за атак на украинскую энергетику.

После очередной российской атаки на украинскую энергетику, министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис призвал Международный уголовный суд рассмотреть возможность выдачи новых международных ордеров на арест российских чиновников, ответственных за эти обстрелы.