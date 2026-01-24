Столкновение поездов в Испании: расследование указывает на наличие трещин в рельсах

Расследование столкновения высокоскоростных поездов в Испании, произошедшего в минувшие выходные и унесшего жизни 45 человек, указывает на наличие трещин в рельсах, что могло привести к катастрофе.

Об этом говорится в предварительном отчете комитета по расследованию железнодорожных аварий CIAF, который приводит AFP, сообщает "Европейская правда".

Катастрофа произошла в воскресенье вечером в южном регионе Андалусия, когда поезд частной компании Iryo сошел с рельсов и пересек соседний путь, столкнувшись с встречным поездом государственной компании Renfe.

При осмотре поезда Iryo "были обнаружены зазубрины на протекторе правых колес" четырех вагонов, говорится в предварительном отчете.

"Эти зазубрины на колесах и деформация, наблюдаемая на рельсах, согласуются с тем фактом, что рельсы были треснуты", – говорится в отчете, который был назван "рабочей гипотезой".

Зазубрины "с совместимым геометрическим рисунком" были также обнаружены на правых колесах трех других поездов, которые проехали по тому же пути за несколько часов до аварии, добавили в CIAF.

На основании имеющейся информации "мы можем выдвинуть гипотезу, что трещина в пути образовалась до прохождения поезда Iryo, который попал в аварию, и, следовательно, до схождения с рельсов", – говорится в отчете.

CIAF предупредила, что "эта гипотеза... должна быть подтверждена более поздними детальным расчетами и анализом".

Министр транспорта Оскар Пуэнте сказал, что его "обнадеживает" тот факт, что всего через несколько дней после катастрофы следователи выдвинули рабочую гипотезу о возможной причине.

"Выводы не являются окончательными, но они проливают свет на теорию, которую технические специалисты комиссии в настоящее время считают наиболее правдоподобной", – сказал он журналистам в Мадриде.

Трещина в рельсе, по его словам, должна была быть настолько незначительной, что не прервала прохождение электрического тока, поскольку в этом случае автоматически сработали бы системы сигнализации и было бы остановлено движение поездов.

Напомним, вечером в воскресенье в испанском Адамусе поезд Iryo, следовавший из Малаги в Мадрид, сошел с рельсов и столкнулся с поездом Alvia, двигавшимся в противоположном направлении. Это одна из худших железнодорожных катастроф в стране в новейшей истории.

Кроме того, во вторник недалеко от Барселоны произошла авария с пригородным поездом, в результате которой погиб один человек, еще 37 получили ранения.

А 22 января в районе испанского города Картахена поезд зацепился за "руку" крана, который выполнял определенные работы на территории, прилегающей к путям.