Сибига сравнил Орбана с приспешником Гитлера и обвинил в блокировании восстановления мира в Европе

В социальной сети Х в субботу продолжился дипломатический спор между главой МИД Украины Андреем Сибигой и Будапештом после того, как премьер Венгрии Виктор Орбан пообещал не пускать Украину в ЕС еще 100 лет.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Спор спровоцировало заявление Виктора Орбана о том, что в Венгрии в следующие 100 лет "не будет такого парламента, который бы проголосовал за вступление Украины в ЕС".

В ответ на эти слова венгерского премьера Сибига резко ответил, что его планы обречены на провал, поскольку "хозяин Орбана" в Москве не продержится еще 100 лет.

На это заявление Сибиги в соцсети Х отреагировал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он обвинил украинского министра во вмешательстве в венгерские выборы.

"Мы знаем, что вы хотите правительство, которое сказало бы "да" Брюсселю и было готово втянуть Венгрию в вашу войну. Но мы не позволим этого! Суверенное венгерское правительство и впредь будет защищать страну и ее народ от вашей войны! Венгрия первая!" – написал Сийярто.

Сибига, со своей стороны, в субботу опубликовал развернутый ответ с жесткой критикой Виктора Орбана и призвал Сийярто "называть вещи своими именами".

"Когда Виктор Орбан говорит, что не позволит Украине присоединиться к ЕС в течение следующих 100 лет, он на самом деле не обращается к украинскому государству. Прежде всего, он говорит это этническим венграм в Закарпатье. Это звучит как обмолвка по Фрейду, со ссылкой на мирный договор, подписанный более 100 лет назад, который был трагическим для венгров. Это вершина вашего цинизма", – написал Сибига.

Он отметил, что Орбан и его команда не заботятся о благосостоянии и безопасности венгров, проживающих в Украине, вместо этого он просто хочет "держать их как заложников своих геополитических авантюр и продолжать отмывать деньги через различные иностранные схемы и фонды – чтобы построить еще один футбольный стадион или новый частный зоопарк с зебрами".

Отметим, это является отсылкой к коррупционному скандалу в Венгрии вокруг дачи Орбана, где, как выяснили журналисты, есть частный зоопарк с экзотическими животными, в частности зебрами.

Сибига подчеркнул, что Европейский Союз является зоной мира, а вступление Украины в ЕС приблизит мир и гарантирует безопасность и процветание для всей Европы и для всего венгерского народа.

"Но это не то, чего хочет Путин. Он хочет, чтобы война продолжалась. Блокируя членство Украины в ЕС, Орбан выполняет желание Путина. В то же время Орбан блокирует восстановление мира в Европе и превращает Венгрию в союзника режима Кремля. Сегодня Орбан действует даже не как Миклош Горти, а как приспешник Гитлера Ференц Салаши. Это урок Второй мировой войны", – написал Сибига.

Он добавил, что "Венгрия и венгерский народ не заслуживают такого", поскольку "венгерский народ – это народ достоинства и свободы, народ Ференца Ракоци II, Шандора Петефи и Имре Надя, а не Орбана".