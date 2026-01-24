Орбан бідкається, що Україна "перейшла в наступ" і втручається в угорські вибори

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у суботу звинуватив Україну у відкритому втручанні в парламентські вибори в його країні та запевнив, що Угорщина не дасть себе залякати.

Про це Орбан написав у соцмережі Х, повідомляє "Європейська правда".

Глава угорського уряду заявив, що "українці перейшли в наступ". "Вони погрожують і відкрито втручаються у вибори в Угорщині. Їхня мета – забезпечити собі фінансування і якомога швидше увійти до Європейського Союзу", – написав Віктор Орбан.

Він додав, що як член Європейського Союзу Угорщина має право сказати "ні".

"Наш патріотичний уряд чітко каже "ні". Ми не хочемо, щоб гроші угорських сімей надсилалися до України, і ми не хочемо, щоб Угорщину втягнули у війну. Ми повинні показати, що угорцям не можна погрожувати чи залякувати їх. Ми не такі. Окрім Брюсселя, ми надсилаємо чіткий сигнал і Києву: ми не будемо платити!" – написав Віктор Орбан.

Нагадаємо, напередодні Віктор Орбан висловився про те, що в Угорщині в наступні 100 років "не буде такого парламенту, який би проголосував за вступ України у ЄС".

Це спровокувало суперечку із главою МЗС України Андрієм Сибігою, який заявив, що плани угорського прем’єра з блокування членства України в ЄС приречені на провал, оскільки "господар Орбана" у Москві не протягне ще 100 років.

На цю заяву Сибіги у соцмережі Х відреагував глава МЗС Угорщини Петер Сійярто. Він звинуватив українського міністра у втручанні в угорські вибори.

Сибіга, зі свого боку, порівняв Орбана з посіпакою Гітлера та звинуватив його у блокаді поновлення миру в Європі.

Парламентські вибори в Угорщині відбудуться у квітні.