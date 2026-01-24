Орбан сетует, что Украина "перешла в наступление" и вмешивается в венгерские выборы

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в субботу обвинил Украину в открытом вмешательстве в парламентские выборы в его стране и заверил, что Венгрия не даст себя запугать.

Об этом Орбан написал в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Глава венгерского правительства заявил, что "украинцы перешли в наступление". "Они угрожают и открыто вмешиваются в выборы в Венгрии. Их цель – обеспечить себе финансирование и как можно быстрее войти в Европейский Союз", – написал Виктор Орбан.

Он добавил, что как член Европейского Союза Венгрия имеет право сказать "нет".

"Наше патриотическое правительство четко говорит "нет". Мы не хотим, чтобы деньги венгерских семей отправлялись в Украину, и мы не хотим, чтобы Венгрию втянули в войну. Мы должны показать, что венграм нельзя угрожать или запугивать их. Мы не такие. Кроме Брюсселя, мы посылаем четкий сигнал и Киеву: мы не будем платить!" – написал Виктор Орбан.

Напомним, накануне Виктор Орбан высказался о том, что в Венгрии в следующие 100 лет "не будет такого парламента, который бы проголосовал за вступление Украины в ЕС".

Это спровоцировало спор с главой МИД Украины Андреем Сибигой, который заявил, что планы венгерского премьера по блокированию членства Украины в ЕС обречены на провал, поскольку "хозяин Орбана" в Москве не продержится еще 100 лет.

На это заявление Сибиги в соцсети Х отреагировал глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Он обвинил украинского министра во вмешательстве в венгерские выборы.

Сибига, со своей стороны, сравнил Орбана с приспешником Гитлера и обвинил его в блокировании восстановления мира в Европе.

Парламентские выборы в Венгрии состоятся в апреле.