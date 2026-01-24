"Позбавляє базових потреб узимку": у Британії засудили нову атаку РФ по Україні

Велика Британія засудила останню хвилю російських ударів по енергетичній та цивільній інфраструктурі України.

Про це заявила міністерка закордонних справ Великої Британії Іветт Купер, повідомляє "Європейська правда".

Глава британського МЗС назвала дії РФ жорстокими та наголосила на їхній спрямованості проти мирного населення.

"Ми засуджуємо останні жорстокі удари Росії по критично важливих об'єктах енергетики та цивільній інфраструктурі в Києві та по всій Україні", – написала Купер у соцмережі X.

Вона підкреслила разючий контраст між діями Києва та Москви, зазначивши, що Росія використовує холод як зброю.

"У той час, як Україна демонструє свою відданість миру, Росія занурює сім'ї в умови замерзання та позбавляє їх базових потреб у розпал зими", – додала міністерка.

У МЗС Молдови заявили, що російська атака по Україні у ніч на 24 січня суперечить усім заявам Росії про її прихильність до миру.

Міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс у контексті чергової масованої атаки РФ на Україну наголосив, що це свідчить про небажання Кремля домовлятись про мир.