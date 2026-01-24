"Лишает базовых потребностей зимой": в Британии осудили новую атаку РФ по Украине
Великобритания осудила последнюю волну российских ударов по энергетической и гражданской инфраструктуре Украины.
Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер, сообщает "Европейская правда".
Глава британского МИД назвала действия РФ жестокими и подчеркнула их направленность против мирного населения.
"Мы осуждаем последние жестокие удары России по критически важным объектам энергетики и гражданской инфраструктуре в Киеве и по всей Украине", – написала Купер в соцсети X.
Она подчеркнула разительный контраст между действиями Киева и Москвы, отметив, что Россия использует холод как оружие.
"В то время как Украина демонстрирует свою приверженность миру, Россия погружает семьи в условия замерзания и лишает их базовых потребностей в разгар зимы", – добавила министр.
В МИД Молдовы заявили, что российская атака по Украине в ночь на 24 января противоречит всем заявлениям России о ее приверженности миру.
Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в контексте очередной массированной атаки РФ на Украину подчеркнул, что это свидетельствует о нежелании Кремля договариваться о мире.