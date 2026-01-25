Зеленский обсудил с Науседой энергетику и мирные переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с литовским коллегой Гитанасом Науседой в Вильнюсе обсудил поддержку украинской энергосистемы.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Зеленский сообщил в Telegram.

Зеленский проинформировал Науседу о состоянии украинской энергосистемы после российских атак, а также рассказал о потребностях Украины для энергетической устойчивости и укрепления противовоздушной обороны.

Фото: LRT

Президент поблагодарил за решение Литвы передать почти сотню генераторов украинским городам и общинам.

Лидеры также обсудили военное сотрудничество двух стран, совместные оборонные проекты и сотрудничество в рамках программ PURL и SAFE. Речь шла также о предложении Литвы открыть экспортную платформу оружия в Вильнюсе.

Среди других тем встречи – дипломатическая работа и результаты встреч с американцами и россиянами в Абу-Даби.

"Поделился свежими деталями дипломатической работы ради мира – о встречах в Абу-Даби украинской, американской и российской делегаций. Украина, как и всегда, делает все возможное со своей стороны для окончания войны", – написал Зеленский.

Как сообщалось, президент Украины прибыл в Вильнюс для участия в мероприятиях к годовщине Январского восстания.

Ожидается, что в Литве Зеленский встретится с польским президентом Каролем Навроцким. Это будет уже вторая встреча президентов.

Напомним, 19 декабря Зеленский посетил Польшу, где встретился с Навроцким. Польский президент тогда заявил, что вопросы национальной памяти были одними из ключевых во время переговоров президентов Украины и Польши в Варшаве, и Польша надеется, что они будут быстро решены.