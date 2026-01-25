В Іспанії оголосили тиждень національних протестів через угоду з блоком МЕРКОСУР

Іспанські фермери анонсували тиждень протестів, які розпочнуться з понеділка у 25 провінціях країни, через можливе скорочення допомоги для аграріїв в рамках угоди ЄС з блоком МЕРКОСУР.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила агенція EFE.

Попри нещодавнє призупинення дії цієї угоди Європейським парламентом, який передав її до суду ЄС, основні іспанські сільськогосподарські організації вирішили продовжити протести на захист своїх інтересів.

Пік демонстрацій очікується у четвер, 29 січня. Тоді протести вібудуться в щонайменше 25 провінціях Іспанії, включаючи всю Андалусію, Кастилію і Леон та Канарські острови, а також такі міста, як Толедо, Мурсія, Валенсія, Аліканте, Логроньйо, Віторія та Більбао.

Цього дня у столиці країни – Мадриді, на площі Пуерта-дель-Соль, заплановано подавати традиційну страву – мадридське рагу – з "протестом".

Як зазначає EFE, протестувальники виступатимуть не лише проти угоди з МЕРКОСУР, а й планів бюджету ЄС на 2028-2034 роки, який може містити скорочення витрат на допомогу фермерам.

Нагадаємо, 17 січня ЄС і південноамериканські країни блоку МЕРКОСУР після 25 років переговорів підписали історичну угоду про вільну торгівлю.

Угода з МЕРКОСУР спричинила хвилю протестів фермерів у країнах ЄС, зокрема у Франції. Противники угоди критикують документ через ризики конкуренції з боку імпорту сільськогосподарської продукції з південноамериканських країн.

Через підписання цієї угоди ультраправі в Європарламенті винесли на голосування вотум недовіри Єврокомісії, однак його було відхилено.