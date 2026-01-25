В Испании объявили неделю национальных протестов из-за соглашения с блоком МЕРКОСУР

Испанские фермеры анонсировали неделю протестов, которые начнутся с понедельника в 25 провинциях страны, из-за возможного сокращения помощи для аграриев в рамках соглашения ЕС с блоком МЕРКОСУР.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство EFE.

Несмотря на недавнюю приостановку действия этого соглашения Европейским парламентом, который передал его в суд ЕС, основные испанские сельскохозяйственные организации решили продолжить протесты в защиту своих интересов.

Пик демонстраций ожидается в четверг, 29 января. Тогда протесты состоятся как минимум в 25 провинциях Испании, включая всю Андалусию, Кастилию и Леон и Канарские острова, а также такие города, как Толедо, Мурсия, Валенсия, Аликанте, Логроньо, Витория и Бильбао.

В этот день в столице страны – Мадриде, на площади Пуэрта-дель-Соль, планируется подавать традиционное блюдо – мадридское рагу – с "протестом".

Как отмечает EFE, протестующие будут выступать не только против соглашения с МЕРКОСУР, но и против планов бюджета ЕС на 2028-2034 годы, который может содержать сокращение расходов на помощь фермерам.

Напомним, 17 января ЕС и южноамериканские страны блока МЕРКОСУР после 25 лет переговоров подписали историческое соглашение о свободной торговле.

Соглашение с МЕРКОСУР вызвало волну протестов фермеров в странах ЕС, в частности во Франции. Противники соглашения критикуют документ из-за рисков конкуренции со стороны импорта сельскохозяйственной продукции из южноамериканских стран.

Из-за подписания этого соглашения ультраправые в Европарламенте вынесли на голосование вотум недоверия Еврокомиссии, однако он был отклонен.