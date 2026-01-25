Фон дер Ляйен и Кошта прибыли в Индию, где ожидается подписание "исторического" соглашения

Глава Европейской комиссии и президент Европейского совета Антониу Кошта в воскресенье прибыли в Индию, где во вторник подпишут "историческое" торговое соглашение со страной.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила Урсула фон дер Ляйен в X.

Индия и ЕС сделали выбор в пользу стратегического партнерства, написала президент Еврокомиссии по прибытии в Нью-Дели.

Как сообщает агентство Reuters, во вторник Индия и ЕС объявят о завершении длительных переговоров по пакту о свободной торговле, после чего состоится подписание документа, который называют "матерью всех соглашений".

Соглашение направлено на расширение двусторонней торговли и увеличение индийского экспорта таких товаров, как текстиль и ювелирные изделия, на который с конца августа повлияли 50-процентные тарифы США.

По данным агентства, в свою очередь, правительство Нарендры Моди планирует снизить тарифы на автомобили, импортируемые из Европейского Союза, с 110% до 40%.

Со временем Нью-Дели снизит пошлины до 10%, что облегчит доступ к индийскому рынку для ключевых европейских автопроизводителей, таких как Volkswagen, Mercedes-Benz и BMW.

Ожидается, что соглашение между ЕС и Индией создаст одну из крупнейших зон свободной торговли с населением около 2 миллиардов человек и значительной долей мирового ВВП.

Документ будет содержать и договоренности о сотрудничестве в таких сферах, как морская безопасность, кибербезопасность и борьба с терроризмом, что является возможной предпосылкой для совместного производства военной техники, пишет France24.

Нью-Дели, который десятилетиями полагался на Москву в поставках ключевого военного оборудования, в последние годы пытался уменьшить свою зависимость от России, диверсифицируя импорт и развивая собственную внутреннюю производственную базу. Европа делает подобные шаги в отношении США.

Напомним, 17 января ЕС и южноамериканские страны блока МЕРКОСУР после 25 лет переговоров подписали историческое соглашение о свободной торговле.

Соглашение с МЕРКОСУР вызвало волну протестов фермеров в странах ЕС, в частности во Франции. Противники соглашения критикуют документ из-за рисков конкуренции со стороны импорта сельскохозяйственной продукции из южноамериканских стран.

Из-за подписания этого соглашения ультраправые в Европарламенте вынесли на голосование вотум недоверия Еврокомиссии, однако он был отклонен.