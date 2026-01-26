Великобритания присоединится к масштабному европейскому проекту ветровых электростанций

Великобритания планирует поддержать проект по строительству ветровых электростанций в Северном море вместе с восемью другими европейскими странами, включая Норвегию, Германию и Нидерланды.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BBC.

Ожидается, что министр энергетики Великобритании Эд Миллибенд подпишет соответствующую декларацию в понедельник, 26 января, на встрече по будущему Северного моря в немецком городе Гамбург. Страны обязуются завершить проект к 2050 году.

Британское правительство убеждено, что соглашение о создании парка ветровых электростанций укрепит энергетическую безопасность и уменьшит зависимость от американского ископаемого топлива.

Впервые некоторые из новых ветровых электростанций будут соединены с несколькими странами с помощью подводных кабелей, известных как интерконнекторы. Это, по мнению сторонников соглашения, должно снизить цены на электроэнергию во всем регионе.

Но это также может оказаться спорным, поскольку операторы ветровых электростанций смогут выбирать страны, которые предложат самые высокие цены на электроэнергию, что потенциально может привести к росту цен в условиях ограниченных поставок.

Сеть подводных кабелей уже соединяет электросети европейских стран – в Великобритании есть 10 таких кабелей. Однако подключение ветровых электростанций напрямую к нескольким странам будет первым подобным случаем.

Большинство экономистов согласны, что увеличение количества связей между британской и другими европейскими сетями должно снизить расходы и улучшить безопасность поставок электроэнергии.

В то же время в Консервативной партии Великобритании убеждены, что проект приведет к увеличению счетов за услуги для населения.

Как писали, 14 января Польша достигла крупнейшего в истории производства электроэнергии: польские электростанции поставили в сеть рекордные 30 гигаватт.

Напомним, в апреле Испания подверглась масштабному отключению электроэнергии, которое нанесло экономике страны ущерб на сумму около 1,6 млрд евро.