Через пожежу на грецькій фабриці загинули троє жінок

Після пожежі на фабриці в грецькому місті Трикала у понеділок було знайдено три тіла.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Kathimerini.

Загиблі були працівницями фабрики. Перед цим повідомлялося, що п’ятеро працівниць заводу зникли безвісти.

Ще двох жінок шукають правоохоронці.

Місцеві ЗМІ повідомили про потужний вибух вранці, незадовго до того, як з’явилась інформація про пожежу.

На цей момент в будівлі перебували 13 працівників. Вісьмом працівникам вдалося вийти з приміщення, і їх доставили до лікарні загального профілю Трикала.

Пожежники направили на місце події 40 пожежників та 13 автомобілів.

Нагадаємо, у новорічну ніч сталася трагічна пожежа у барі на гірськолижному курорті Кран-Монтана, ймовірно, внаслідок піднесення бенгальських вогнів до покриття стелі.

У пожежі загинули 40 людей і 116 постраждали, серед них багато молоді і неповнолітніх. Серед жертв і постраждалих є громадяни Швейцарії, Франції, Італії та інших країн.

У п’ятницю суд постановив звільнити під заставу Жака Моретті, одного із власників бару в Кран-Монтані, що викликало обурення в уряді Італії.