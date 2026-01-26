В результате пожара на греческой фабрике погибли три женщины

После пожара на фабрике в греческом городе Трикала в понедельник были найдены три тела.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Kathimerini.

Погибшие были работницами фабрики. Ранее сообщалось, что пять работниц завода пропали без вести.

Еще двух женщин ищут правоохранители.

Местные СМИ сообщили о мощном взрыве утром, незадолго до того, как появилась информация о пожаре.

На данный момент в здании находились 13 работников. Восьми работникам удалось выйти из помещения, и их доставили в больницу общего профиля Трикала.

Пожарные направили на место происшествия 40 пожарных и 13 автомобилей.

Напомним, в новогоднюю ночь произошел трагический пожар в баре на горнолыжном курорте Кран-Монтана, вероятно, в результате поднесения бенгальских огней к покрытию потолка.

В пожаре погибли 40 человек и 116 пострадали, среди них много молодежи и несовершеннолетних. Среди жертв и пострадавших есть граждане Швейцарии, Франции, Италии и других стран.

В пятницу суд постановил освободить под залог Жака Моретти, одного из владельцев бара в Кран-Монтане, что вызвало возмущение в правительстве Италии.