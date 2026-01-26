Погодные условия в Германии повлияли на поездку главы МИД в Латвию и Швецию

Министру иностранных дел Германии Йоханну Вадефулю пришлось менять свой маршрут в Латвию и Швецию из-за ледяного дождя.

Об этом пишет Bild, передает "Европейская правда".

Погодные условия заставили Вадефуля в последний момент изменить свой маршрут утром 26 января. У него запланированы встречи в Латвии и Швеции, но он не смог вылететь из Берлина, как планировалось, для однодневной поездки.

"Из-за экстремальных погодных условий место выезда было перенесено из Берлина в Лейпциг, чтобы осуществить поездку", – пояснили в Министерстве иностранных дел Германии.

Вместо того чтобы сесть на самолет, Вадефуль сначала сел на поезд ICE. В то же время его путешествие из Берлина в Лейпциг также не прошло удачно, ведь поезд задержался на целый час.

В Лейпциге Вадефуля ждал самолет Airbus, принадлежащий Вооруженным силам Германии, чтобы доставить его в Ригу и Стокгольм. Оставалось непонятным, придется ли переносить встречи из-за задержек.

В столице Латвии у немецкого министра запланирована встреча с президентом Эдгарсом Ринкевичсом, после чего Вадефуль выступит с речью в качестве почетного гостя на конференции послов и встретится с министром иностранных дел Байбой Браже.

Во второй половине дня он должен продолжить путешествие в Швецию. В Стокгольме запланирована встреча со шведской коллегой Вадефуля Марией Мальмер Стенергард.

Как писали утром 26 января, в Германии сильный снегопад вызвал многочисленные аварии на дорогах. Погодные условия также привели к значительным задержкам в аэропорту Штутгарта. Были отменены запланированные посадки двух самолетов из Франкфурта и Дубая, а несколько других посадок были значительно задержаны.

В Венгрии в результате непогоды недавно приостанавливал работу международный аэропорт имени Ференца Листа в Будапеште. Аэропорт словацкой столицы Братиславы также закрывали из-за неблагоприятных погодных условий.

Сообщалось также, что в связи с погодными условиями персонал был вынужден закрыть международный аэропорт Вены и ограничить количество рейсов в аэропорту имени Вацлава Гавела в Праге.