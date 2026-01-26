Сийярто снова обещает юридическую войну за право покупать российские газ и нефть

Венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в очередной раз заявил, что Венгрия намерена подать иск в Суд Европейского Союза, как только решение по плану REPowerEU, направленному на полный запрет импорта в ЕС российских нефти и газа, будет официально опубликовано.

Об этом Сийярто написал в понедельник в соцсети Х, сообщает "Европейская правда".

Сийярто пообещал, что Венгрия использует "все законные средства", чтобы отменить REPowerEU.

"План REPowerEU базируется на юридической хитрости, представляя санкционные меры как решение торговой политики, чтобы избежать единодушия. Это полностью противоречит собственным правилам ЕС. Договоры четко определяют: решение по энергетическому балансу относятся к национальной компетенции", – написал Сийярто.

Он добавил, что запрет Венгрии покупать нефть и газ у России "противоречит нашим национальным интересам и значительно увеличит расходы на энергию для венгерских семей".

"Венгрия подаст иск в Суд ЕС, как только решение по REPowerEU будет официально опубликовано", – пообещал Сийярто.

Будапешт последовательно выступает против усиления энергетического давления на Москву, несмотря на усилия большинства стран ЕС минимизировать зависимость от российских ресурсов после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

26 января страны ЕС окончательно одобрили постепенный план по запрету импорта российского газа – его должны воплотить до конца 2027 года.

В ЕС заверили, что не вернутся к энергоносителям из РФ даже после завершения войны.

Со стороны венгерских чиновников, в частности, лично премьер-министра Виктор Орбана, неоднократно звучали обещания подать в суд на Европейский Союз из-за его решения о постепенном прекращении импорта российских энергоносителей.