СМИ: в Республиканской партии боятся импичмента Трампа в случае военных действий в Гренландии

Среди некоторых законодателей Республиканской партии США возникли опасения по поводу возможного начала процедуры импичмента Дональду Трампу в случае, если тот решится на военную операцию в Гренландии.

Об этом говорится в публикации агентства Reuters, сообщает "Европейская правда".

Как говорится в публикации, высказанные в прошлом комментарии Белого дома, в которых не было исключено возможное применение силы в отношении Гренландии, посеяли смятение и тревогу не только среди союзников США, но и в Вашингтоне.

На Капитолийском холме и демократы, и республиканцы обеспокоились, что администрация Трампа, вероятно, снова собиралась провести крупную военную операцию, не проконсультировавшись предварительно с Конгрессом, сообщили два источника, знакомые с этим вопросом. Первой такой операцией стали действия по захвату Николаса Мадуро в Каракасе в начале года.

По словам одного из источников, законодатели позвонили госсекретарю США Марко Рубио и высокопоставленным чиновникам Белого дома, выразив свои опасения и посоветовав администрации не продолжать это дело.

Некоторые республиканские законодатели также сообщили представителям администрации, что опасаются возможного расследования с целью импичмента президента в случае военного вторжения в Гренландию, отмечают источники.

Но, по словам двух источников, близких к администрации Трампа, военные действия никогда серьезно не рассматривались.

В конце концов президент Трамп снял напряжение, отозвав свою угрозу ввести тарифы в отношении союзников, поддерживающих Гренландию, и заверив, что не планирует применять силу.

