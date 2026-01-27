Барро відповів Рютте на застереження від створення європейської армії

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро відповів генеральному секретарю НАТО Марку Рютте на його застереження проти створення об’єднаної європейської армії, заявивши, що Європа має нести відповідальність за власну безпеку.

Про це, як пише "Європейська правда", міністр написав у мережі X.

Заява Барро стосувалася слів генсека НАТО про те, що створення окремої європейської армії може послабити безпеку Європи та зіграти на руку Росії. Про це Рютте сказав у понеділок, 26 січня, у Європейському парламенті.

За словами генсека Альянсу, створення нової європейської армії спричинить дублювання функцій, структур НАТО та зрештою ускладнить готовність до оборони. Однак, наголосив Рютте, це рішення мають ухвалювати європейці.

Глава МЗС Франції у відповідь написав, що зараз Сполучені Штати є безпековою опорою континенту. Натомість європейці повинні взяти на себе цю відповідальність, про що неодноразово заявляв і президент Сполучених Штатів Дональд Трамп.

"Європейці можуть і повинні взяти на себе відповідальність за власну безпеку. Навіть Сполучені Штати погоджуються. Вони є європейською опорою НАТО", – написав Барро.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у виступі на економічному форумі в Давосі висловив думку, що Європі за нинішніх обставин потрібно створювати об’єднані збройні сили, щоб не покладати усі сподівання на гарантії у межах НАТО.

Зеленський також заявив, що основою об'єднаних сил Європи могла б стати українська армія, але в України з огляду на триваючу війну "на це немає часу".

Однак основою такої армії, за його словами, має стати український досвід ведення війни.