Барро ответил Рютте на предостережение от создания европейской армии

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро ответил генеральному секретарю НАТО Марку Рютте на его предостережение против создания объединенной европейской армии, заявив, что Европа должна нести ответственность за собственную безопасность.

Об этом, как пишет "Европейская правда", министр написал в сети X.

Заявление Барро касалось слов генсека НАТО о том, что создание отдельной европейской армии может ослабить безопасность Европы и сыграть на руку России. Об этом Рютте сказал в понедельник, 26 января, в Европейском парламенте.

По словам генсека Альянса, создание новой европейской армии приведет к дублированию функций, структур НАТО и в конечном итоге осложнит готовность к обороне. Однако, подчеркнул Рютте, это решение должны принимать европейцы.

Глава МИД Франции в ответ написал, что сейчас Соединенные Штаты являются опорой безопасности континента. Зато европейцы должны взять на себя эту ответственность, о чем неоднократно заявлял и президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

"Европейцы могут и должны взять на себя ответственность за собственную безопасность. Даже Соединенные Штаты согласны. Они являются европейской опорой НАТО", – написал Барро.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в выступлении на экономическом форуме в Давосе высказал мнение, что Европе в нынешних условиях нужно создавать объединенные вооруженные силы, чтобы не возлагать все надежды на гарантии в рамках НАТО.

Зеленский также заявил, что основой объединенных сил Европы могла бы стать украинская армия, но у Украины, учитывая продолжающуюся войну, "на это нет времени".

Однако основой такой армии, по его словам, должен стать украинский опыт ведения войны.