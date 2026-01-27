У Литві затримуються авіарейси через погодні умови

У Литві через несприятливі погодні умови затримуються авіарейси у Вільнюсі та Каунасі.

Про це пише LRT, передає "Європейська правда".

Представниця Литовських аеропортів (LTOU) Віталія Роче заявила, що літаки затримуються, оскільки метеорологічні умови заважають підготовці до зльоту.

"Наразі погодні умови в аеропортах Вільнюса та Каунаса мають незначний вплив на затримки рейсів, оскільки повідомляється про ожеледицю, і ці складні погодні умови подовжують час підготовки літаків до зльоту", – сказала вона.

Згідно з публічним розкладом аеропорту Вільнюса, у вівторок до 8 ранку було затримано вісім рейсів зі столиці, а рейс до Копенгагена затримався приблизно на дві години.

Водночас два рейси вилетіли з Каунаса пізніше, ніж планувалося.

Напередодні писали, що у Німеччині сильний снігопад спричинив численні аварії на дорогах, пасажирам залізничного транспорту слід очікувати скасування рейсів.

Того ж дня аеропорт данської столиці Копенгагена скасував понад 20 авіарейсів через негоду.

Також писали, що міністру закордонних справ Німеччини Йоганну Вадефулю довелося змінювати свій маршрут до Латвії та Швеції через крижаний дощ.