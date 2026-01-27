В Литве задерживаются авиарейсы из-за погодных условий

В Литве из-за неблагоприятных погодных условий задерживаются авиарейсы в Вильнюсе и Каунасе.

Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".

Представительница Литовских аэропортов (LTOU) Виталия Роче заявила, что самолеты задерживаются, поскольку метеорологические условия мешают подготовке к взлету.

"В настоящее время погодные условия в аэропортах Вильнюса и Каунаса оказывают незначительное влияние на задержки рейсов, поскольку сообщается о гололеде, и эти сложные погодные условия увеличивают время подготовки самолетов к взлету", – сказала она.

Согласно публичному расписанию аэропорта Вильнюса, во вторник до 8 утра было задержано восемь рейсов из столицы, а рейс в Копенгаген задержался примерно на два часа.

В то же время два рейса вылетели из Каунаса позже, чем планировалось.

Накануне писали, что в Германии сильный снегопад вызвал многочисленные аварии на дорогах, пассажирам железнодорожного транспорта следует ожидать отмены рейсов.

В тот же день аэропорт датской столицы Копенгагена отменил более 20 авиарейсов из-за непогоды.

Также писали, что министру иностранных дел Германии Йоханну Вадефулю пришлось изменить свой маршрут в Латвию и Швецию из-за ледяного дождя.