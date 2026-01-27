В Литве задерживаются авиарейсы из-за погодных условий
В Литве из-за неблагоприятных погодных условий задерживаются авиарейсы в Вильнюсе и Каунасе.
Об этом пишет LRT, передает "Европейская правда".
Представительница Литовских аэропортов (LTOU) Виталия Роче заявила, что самолеты задерживаются, поскольку метеорологические условия мешают подготовке к взлету.
"В настоящее время погодные условия в аэропортах Вильнюса и Каунаса оказывают незначительное влияние на задержки рейсов, поскольку сообщается о гололеде, и эти сложные погодные условия увеличивают время подготовки самолетов к взлету", – сказала она.
Согласно публичному расписанию аэропорта Вильнюса, во вторник до 8 утра было задержано восемь рейсов из столицы, а рейс в Копенгаген задержался примерно на два часа.
В то же время два рейса вылетели из Каунаса позже, чем планировалось.
Накануне писали, что в Германии сильный снегопад вызвал многочисленные аварии на дорогах, пассажирам железнодорожного транспорта следует ожидать отмены рейсов.
В тот же день аэропорт датской столицы Копенгагена отменил более 20 авиарейсов из-за непогоды.
Также писали, что министру иностранных дел Германии Йоханну Вадефулю пришлось изменить свой маршрут в Латвию и Швецию из-за ледяного дождя.