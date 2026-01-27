Трамп каже, що Венесуела почала звільняти політв’язнів "швидкими темпами"

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Венесуела розпочала процес звільнення політичних в’язнів "швидкими темпами".

Про це він написав у соцмережі Truth Social, пише "Європейська правда".

Трамп заявив, що тенденція до звільнення політичних в’язнів "швидкими темпами" буде "посилюватися найближчим часом".

"Я хотів би подякувати керівництву Венесуели за згоду на цей потужний гуманітарний жест", – додав американський президент.

Зазначимо, 12 січня прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що влада Венесуели звільнила двох італійських в'язнів.

Через кілька днів влада Венесуели відпустила трьох ув’язнених громадян Іспанії, а 16 січня – звільнила ув’язнених громадян Чехії, Угорщини, Нідерландів та Німеччини.