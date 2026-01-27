Трамп говорит, что Венесуэла начала освобождать политзаключенных "быстрыми темпами"
Новости — Вторник, 27 января 2026, 09:15 —
Американский президент Дональд Трамп заявил, что Венесуэла начала процесс освобождения политических заключенных "быстрыми темпами".
Об этом он написал в соцсети Truth Social, пишет "Европейская правда".
Трамп заявил, что тенденция к освобождению политических заключенных "быстрыми темпами" будет "усиливаться в ближайшее время".
"Я хотел бы поблагодарить руководство Венесуэлы за согласие на этот мощный гуманитарный жест", – добавил американский президент.
Отметим, 12 января премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что власти Венесуэлы освободили двух итальянских заключенных.
Через несколько дней власти Венесуэлы отпустили трех заключенных граждан Испании, а 16 января – освободили заключенных граждан Чехии, Венгрии, Нидерландов и Германии.
