Трамп говорит, что Венесуэла начала освобождать политзаключенных "быстрыми темпами"

Американский президент Дональд Трамп заявил, что Венесуэла начала процесс освобождения политических заключенных "быстрыми темпами".

Об этом он написал в соцсети Truth Social, пишет "Европейская правда".

Трамп заявил, что тенденция к освобождению политических заключенных "быстрыми темпами" будет "усиливаться в ближайшее время".

"Я хотел бы поблагодарить руководство Венесуэлы за согласие на этот мощный гуманитарный жест", – добавил американский президент.

Отметим, 12 января премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что власти Венесуэлы освободили двух итальянских заключенных.

Через несколько дней власти Венесуэлы отпустили трех заключенных граждан Испании, а 16 января – освободили заключенных граждан Чехии, Венгрии, Нидерландов и Германии.