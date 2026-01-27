Литва обережно ставиться до Трампової Ради миру

Радниця литовського президента з питань зовнішньої політики Аста Скайсгірите заявила, що Литва, як і інші європейські країни, має питання щодо ролі, яку новостворена Рада миру американського президента Дональда Трампа, відіграватиме у вирішенні глобальних конфліктів.

Про це вона заявила у вівторок, 27 січня, цитує LRT, пише "Європейська правда".

Скайсгірите зазначила, що залишається незрозумілим, як Рада миру буде функціонувати на практиці і яку форму вона може набути в кінцевому підсумку.

"Не тільки Литва, але і європейці загалом мають питання щодо того, як це буде працювати. Ідея може здаватися гарною, але диявол криється в деталях", – зауважила вона.

На її думку, ініціатива нагадує нову міжнародну організацію, але її майбутня форма залишається невизначеною.

"Ми не поспішаємо. Ми оцінюємо і спостерігаємо. Наразі було б нерозумно відразу ж сказати, що це нам не підходить.Подивимося, як це буде працювати, і якщо ми отримаємо запрошення, ми серйозно розглянемо питання про приєднання", – акцентувала вона.

Скайсгірите додала, що Литва ще не отримала офіційного запрошення приєднатися до Ради миру.

Зазначимо, 22 січня у швейцарському Давосі створили Раду миру, яку ініціював американський президент Дональд Трамп. Вона повинна очолюватись Трампом довічно.

Очікується, що вона розпочне свою діяльність із врегулювання конфлікту в Газі, а згодом її повноваження будуть розширені на інші конфлікти. Термін членства держав-учасниць обмежений трьома роками, за винятком тих, хто сплатить внесок у розмірі 1 млрд доларів на фінансування діяльності ради, що дасть право на постійне членство.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що нинішня форма Ради миру президента США Дональда Трампа не дозволяє Німеччині приєднатися до неї з "конституційних причин".

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні розповіла, що звернулася з проханням до президента США Дональда Трампа про зміну "конфігурації" його Ради миру.

Також ЗМІ писали, що зовнішньополітичне відомство Європейського Союзу поставило під сумнів широкі повноваження президента США в його новій Раді миру.

Прем’єр-міністр Чехії Андрей Бабіш заявив, що хоче узгодити з іншими країнами Європейського Союзу позицію щодо Ради миру.