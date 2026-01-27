Литва с осторожностью относится к Совету мира Трампа

Советник литовского президента по вопросам внешней политики Аста Скайсгирите заявила, что у Литвы, как и у других европейских стран, есть вопросы относительно роли, которую новосозданный Совет мира американского президента Дональда Трампа будет играть в решении глобальных конфликтов.

Об этом она заявила во вторник, 27 января, цитирует LRT, пишет "Европейская правда".

Скайсгирите отметила, что остается неясным, как Совет мира будет функционировать на практике и какую форму он может принять в итоге.

"Не только Литва, но и европейцы в целом имеют вопросы о том, как это будет работать. Идея может казаться хорошей, но дьявол кроется в деталях", – отметила она.

По ее мнению, инициатива напоминает новую международную организацию, но ее будущая форма остается неопределенной.

"Мы не спешим. Мы оцениваем и наблюдаем. Сейчас было бы неразумно сразу же сказать, что это нам не подходит. Посмотрим, как это будет работать, и если мы получим приглашение, мы серьезно рассмотрим вопрос о присоединении", – подчеркнула она.

Скайсгирите добавила, что Литва еще не получила официального приглашения присоединиться к Совету мира.

Отметим, 22 января в швейцарском Давосе создали Совет мира, который инициировал американский президент Дональд Трамп. Он должен возглавляться Трампом пожизненно.

Ожидается, что совет начнет свою деятельность с урегулирования конфликта в Газе, а впоследствии его полномочия будут расширены на другие конфликты. Срок членства государств-участников ограничен тремя годами, за исключением тех, кто внесет взнос в размере 1 млрд долларов на финансирование деятельности совета, что даст право на постоянное членство.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что нынешняя форма Совета мира президента США Дональда Трампа не позволяет Германии присоединиться к нему по "конституционным причинам".

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони рассказала, что обратилась с просьбой к президенту США Дональду Трампу об изменении "конфигурации" его Совета мира.

Также СМИ писали, что внешнеполитическое ведомство Европейского Союза поставило под сомнение широкие полномочия президента США в его новом Совете мира.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что хочет согласовать с другими странами Европейского Союза позицию по Совету мира.