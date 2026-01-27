СМИ: разведка США доложила Трампу, что режим в Иране находится в самом слабом состоянии

Президент США Дональд Трамп получил многочисленные отчеты от американской разведки о том, что режим в Иране находится в самой слабой позиции со времен революции 1979 года.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

Согласно сообщениям разведки США, протесты, вспыхнувшие в конце прошлого года, пошатнули некоторые элементы иранского правительства. Демонстрации распространились на те районы страны, которые, по мнению официальных лиц, были оплотом поддержки верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.

Хотя протесты удалось подавить, иранский режим остается в затруднительном положении. Разведывательные отчеты США неоднократно подчеркивали, что экономика Ирана слаба.

Экономические трудности и спровоцировали массовые протесты в конце декабря. Иранские чиновники прибегли к жестким репрессиям, что еще больше отдалило широкие слои населения от поддержки власти.

Сейчас американские военные наращивают свои силы в регионе, но непонятно, какие шаги может рассматривать администрация Дональда Трампа.

По состоянию на понедельник, 26 января, авианосец "Авраам Линкольн" в сопровождении трех военных кораблей, оснащенных ракетами Tomahawk, вошел в зону ответственности Центрального командования США в западной части Индийского океана. По словам военных, если Белый дом прикажет нанести удар по Ирану, авианосец будет способен атаковать страну в течение одного-двух дней.

Президент США ранее предупреждал, что может нанести удар по Ирану из-за усиления репрессий правительства против протестующих. Однако его советники разделились во мнениях относительно преимуществ ударов, особенно если речь идет о "символических" атаках по правительственным элементам, причастным к репрессиям.

В январе, после обострения протестов в Иране, Трамп поддержал иранское население и заявил, что "помощь уже на подходе".

В то же время СМИ сообщили, что американский лидер хотел, чтобы любые военные действия США в Иране нанесли "быстрый и решительный" удар по власти в Тегеране, однако его советники не смогли гарантировать, что режим быстро падет после американского вмешательства.

Кроме того, публично американский президент сказал, что его заверили в том, что в охваченном протестами Иране якобы прекратились казни и убийства.