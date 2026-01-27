Зеленский обсудил с канцлером Австрии энергетическую ситуацию в Украине

Президент Владимир Зеленский обсудил с канцлером Австрии Кристианом Штоккером пути поддержки энергосистемы Украины.

Как передает "Европейская правда", об этом он написал в Х.

По словам Зеленского, Россия ежедневно наносит удары по энергетике, чтобы оставить украинцев без света и тепла, и очень важно, чтобы на это реагировали партнеры.

Он оценил вклад Австрии, которая на прошлой неделе выделила средства на поддержку украинского энергетического сектора.

"Обсудили и другие способы поддержки нашей энергосистемы", – рассказал Зеленский.

Он также проинформировал Штоккера о трехсторонних встречах украинской, американской и российской делегаций в Эмиратах на прошлой неделе. Прежде всего стороны обсуждали военные вопросы, но также говорили о гарантиях безопасности.

"Вступление Украины в Евросоюз является одной из ключевых гарантий безопасности не только для нас, но и для всей Европы. Ведь общая сила Европы возможна, в частности, и благодаря украинскому вкладу в области безопасности, технологий и экономики. Именно поэтому мы говорим о конкретной дате – 2027 год – и рассчитываем на поддержку нашей позиции со стороны партнеров", – подчеркнул Зеленский.

Он также пригласил Штоккера приехать в Украину, чтобы продолжить наш диалог уже во время личной встречи.

В понедельник, 26 января, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на этой неделе готовится еще одна встреча переговорных команд Украины, США и России – предварительно, в воскресенье 1 февраля.

Во время трехсторонних переговоров в Абу-Даби 23-24 января США, Украина и Россия обсуждали параметры завершения войны.

Среди тем переговоров команд в ОАЭ – территориальные вопросы. Украина настаивает на обсуждении территорий, отталкиваясь от текущей линии соприкосновения, тогда как россияне продолжают заявлять о необходимости вывода украинских войск из неоккупированной части Донецкой области.