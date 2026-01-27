В Чехии оппозиция требует отставки главы МИД из-за его попытки шантажировать президента

Чешская оппозиция требует отставки главы партии "Автомобилисты" Петра Мацинки с должности главы Министерства иностранных дел после заявления президента Петра Павела о попытке шантажа.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Председатель оппозиционного движения STAN Вит Ракушан предложит вынести на обсуждение вопрос о шантаже президента Петра Павела на заседании Палаты депутатов, которое начнется в 14:00.

Он хочет услышать объяснения от Мацинки и премьер-министра Андрея Бабиша.

По мнению глав оппозиционных партий KDU-ČSL и TOP 09, Марека Выборного и Матея Ондржея Гавела, Мацинка должен уйти в отставку. Председатель Пиратской партии Зденек Гржиб заявил, что премьер-министр должен был предложить увольнение Мацинки. Такое же требование выдвинула оппозиционная партия ODS через своего председателя Мартина Купку.

Президент объявил, что Мацинка передавал ему сообщение через советника Петра Коларжа, что, по мнению Павела, является чрезвычайно серьезным и является попыткой шантажа по поводу назначения скандального Филипа Турека министром охраны окружающей среды. Ракушан заявил журналистам, что после обнародования информации о ночных сообщениях Мацинки стало очевидно, что это является незаконным давлением на решение президента.

Напомним, что Турек оказался под расследованием из-за гомофобных, расистских и антисемитских комментариев в прошлом, а также обвинений со стороны его бывшей девушки в насилии.

Из-за отказа президента Чехии назначить его министром охраны окружающей среды 12 января Турека назначили правительственным представителем по вопросам климатической политики.