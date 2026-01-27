Словаччина з "великою вдячністю" відхилила запрошення в Раду миру Трампа

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо оголосив про відмову країни вступати до новоствореної Ради миру Дональда Трампа.

Про це він заявив у вівторок на брифінгу, відео якого виклав у Facebook, повідомляє "Європейська правда".

За словами Фіцо, Словаччина не бачить сенсу у створенні нових інституцій, які дублюють функції Організації Об'єднаних Націй. Він підкреслив, що країна зосереджена на отриманні статусу непостійного члена Ради безпеки ООН.

"Словаччина має величезний інтерес стати непостійним членом Ради безпеки ООН у 2028–2029 роках. І під час усіх наших візитів ми просимо партнерів підтримати наше членство в Раді безпеки", – сказав він.

Фіцо також дав зрозуміти, що Братислава не збирається фінансувати нові міжнародні органи, про які "не знає всього достеменно".

"Уряд Словацької Республіки ніколи не витрачатиме жодних членських внесків на вступ до подібної інституції. Якщо існує ідея, про яку ми теж поки мало знаємо, що потрібно заплатити якийсь мільярд євро чи мільярд доларів – заздалегідь кажу: ні. Це просто неможливо", – заявив Фіцо.

Підсумовуючи свою позицію, прем'єр-міністр Словаччини зазначив, що країна має офіційно відхилити пропозицію Вашингтона.

"Кажу зараз від себе: я вважаю, що Словацька Республіка з великою вдячністю має відхилити це запрошення, щоб ми більше не витрачали на це час. Попри це, Словаччина належатиме до країн, які завжди закликали і закликатимуть до миру. Ви знаєте, що і у випадку Гази, і у випадку України, і у випадку інших країн ми кажемо: мирне рішення, мирне рішення і ще раз мирне рішення", – заявив глава уряду Словаччини.

За повідомленнями ЗМІ, зовнішньополітичне відомство Європейського Союзу поставило під сумнів широкі повноваження президента США в його новій Раді миру.

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив, що нинішня форма Ради миру Трампа не дозволяє Німеччині приєднатися до неї з "конституційних причин".

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні розповіла, що звернулася з проханням до Трампа про зміну "конфігурації" його Ради миру.