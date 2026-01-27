Словакия с "большой благодарностью" отклонила приглашение в Совет мира Трампа

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо объявил об отказе страны вступать в новосозданный Совет мира Дональда Трампа.

Об этом он заявил во вторник на брифинге, видео которого выложил в Facebook, сообщает "Европейская правда".

По словам Фицо, Словакия не видит смысла в создании новых институтов, дублирующих функции Организации Объединенных Наций. Он подчеркнул, что страна сосредоточена на получении статуса непостоянного члена Совета безопасности ООН.

"Словакия имеет огромный интерес стать непостоянным членом Совета безопасности ООН в 2028-2029 годах. И во время всех наших визитов мы просим партнеров поддержать наше членство в Совете безопасности", – сказал он.

Фицо также дал понять, что Братислава не собирается финансировать новые международные органы, о которых "не знает всего досконально".

"Правительство Словацкой Республики никогда не будет тратить никаких членских взносов на вступление в подобную институцию. Если существует идея, о которой мы тоже пока мало знаем, что нужно заплатить какой-то миллиард евро или миллиард долларов – заранее говорю: нет. Это просто невозможно", – заявил Фицо.

Подводя итог своей позиции, премьер-министр Словакии отметил, что страна должна официально отклонить предложение Вашингтона.

"Говорю сейчас от себя: я считаю, что Словацкая Республика с большой благодарностью должна отклонить это приглашение, чтобы мы больше не тратили на это время. Несмотря на это, Словакия будет принадлежать к странам, которые всегда призывали и будут призывать к миру. Вы знаете, что и в случае Газы, и в случае Украины, и в случае других стран мы говорим: мирное решение, мирное решение и еще раз мирное решение", – заявил глава правительства Словакии.

По сообщениям СМИ, внешнеполитическое ведомство Европейского Союза поставило под сомнение широкие полномочия президента США в его новом Совете мира.

Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил, что нынешняя форма Совета мира Трампа не позволяет Германии присоединиться к нему по "конституционным причинам".

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони рассказала, что обратилась с просьбой к Трампу об изменении "конфигурации" его Совета мира.