В Литве трижды закрывался аэропорт Вильнюса из-за контрабандных метеозондов из Беларуси

Вечером 27 января в Литве прошел рейд против контрабандных воздушных шаров из Беларуси, глава Национального центра кризисного управления (NKVC) Вилмантас Виткаускас назвал его "самым интенсивным" за 2026 год.

Об этом он сказал в интервью LRT в среду, 28 января, пишет "Европейская правда".

По словам главы NKVC, к утру 28 января было обнаружено восемь контрабандных воздушных шаров, задержаны четыре человека, а также обнаружены остатки нескольких воздушных шаров.

В результате инцидентов с воздушными шарами международный аэропорт Вильнюса трижды закрывали вечером того дня. По словам главы NKVC, это коснулось более 1700 пассажиров.

"Важно отметить, что эта ночь была, вероятно, самой интенсивной за весь год, в общей сложности на наших радарах было зафиксировано 42 случая", – отметил он.

Виткаускас рассказал, что за 2026 год литовские радары уже шесть раз фиксировали контрабандные воздушные шары.

"Конечно, цифры не были такими высокими, как прошлой ночью; было, пожалуй, десяток или несколько десятков случаев, что является действительно небольшим количеством и не оказало влияния на безопасность нашего воздушного пространства. Но прошлая ночь была исключительной, и аэропорт был закрыт", – добавил он.

Напомним, 9 декабря 2025 года правительство Литвы объявило чрезвычайное положение на всей территории страны в связи с контрабандными метеозондами из Беларуси, которые систематически нарушают воздушное пространство страны и поставили под угрозу нормальную работу аэропорта Вильнюса.

Посланник президента США Джон Коул заявил 13 декабря, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пообещал остановить полеты метеозондов из его страны в Литву.

Также писали, что Литва согласилась бы направить в Беларусь посла по особым поручениям для проведения переговоров по проблеме с метеокулями.