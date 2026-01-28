Скандальний ексміністр юстиції Польщі з Угорщини атакував ЄС і Туска

Колишній польський міністр юстиції Збігнев Зьобро, обвинувачений у десятках справ, який отримав притулок в Угорщині, у листі до лідера угорської опозиції Петера Мадяра розкритикував прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска, а також Європейський Союз.

Про це він написав у Facebook, передає "Європейська правда".

У листі Зьобро заявив, що Угорщина не переховує "розшукуваних злочинців", а "захищає людей, яких переслідують злочинці".

Він стверджує, що не скоював "жодних злочинів", а натомість є "мішенню злочинних дій диктатури" Туска. Також "мішенню" він вважає й опозиційного польського депутата-втікача Марчина Романовського.

"Дональд Туск, заохочений Урсулою фон дер Ляєн (президентка Єврокомісії. – Ред.), відіграв важливу роль у створенні злочинної структури, що складалася з його найближчих друзів і соратників", – заявив Зьобро.

Зьобро заявив, що нинішня керівна коаліція Польщі "прийшла до влади завдяки незаконному втручанню з Брюсселя", проти якого він "рішуче виступав як член уряду". Варто зауважити, що схожу риторику щодо "втручання Брюсселя" часто повторює у своїх наративах угорський прем’єр-міністр Віктор Орбан.

"Зараз, як помста за мої дії на посаді головного прокурора, проти мене висуваються фальшиві звинувачення – але не в корупції, як у їхньому випадку. Навіть прокуратура, яку вони незаконно захопили, не стверджує, що я особисто взяв хоча б один злотий", – стверджує Зьобро.

Він звинуватив Туска у тому, що той начебто "використовує прокуратуру і чинить незаконний вплив на суди, щоб приховати корупційні справи своїх партійних колег".

"Ви розповісте угорцям, що означає для Польщі повернення Туска до влади? Я вам допоможу – наприклад, тим, що Німеччина без будь-яких перевірок відправляє тисячі нелегальних мігрантів назад до Польщі. З його згоди німецькі поліцейські машини просто викидали мігрантів на польські вулиці!" – написав ексміністр юстиції Польщі.

Також він сказав Мадяру, що оскільки він "обіцяє йти слідами Туска" – то має "чесно сказати своїм виборцям, що вони платитимуть найвищі рахунки за електроенергію в Європейському Союзі".

"Так само, як Туск зробив це для поляків. Вони вже платять за енергію удвічі більше, ніж угорці. Ціни на газ настільки високі, що взимку щомісячні рахунки за опалення будинків досягають середнього рівня пенсії", – заявив Зьобро.

Він також розкритикував Туска через те, що той "наполягає на введенні одностатевих шлюбів і хоче відкрити шлях для усиновлення дітей одностатевими парами".

"Його нібито європейський уряд спричинив серйозний колапс у сфері охорони здоров'я. Державні лікарні закриваються, а онкохворі помирають, бо їхнє лікування припинено", – написав він.

Відтак Зьобро звернувся до Мадяра та заявив, що не він "є проблемою для Угорщини", а такі люди, як Мадяр і Туск, "які піддаються зовнішнім інтересам і ведуть свої країни до стану підкорення Брюсселю".

"Я щиро застерігаю угорців від тих, хто слідує за Туском, бо це шлях до катастрофи, якої я не бажаю своїм угорським братам і сестрам! Ще раз хочу подякувати прем'єр-міністру Віктору Орбану, який, як нещодавно влучно написав президент США Дональд Трамп, неодноразово демонстрував свою мужність і вірність своїм принципам. У моєму випадку він виступив проти несправедливості, брехні та політичних переслідувань", – підсумував він.

Варто зауважити, що цю заяву Зьобро спершу опублікував угорською мовою, і тільки за деякий час продублював польською. Також прикметно, що цей "лист" він опублікував перед парламентськими виборами в Угорщині, які заплановані на 12 квітня.

Колишній міністр юстиції Польщі Збігнев Зьобро підтвердив 12 січня, що отримав захист від угорського уряду.

За даними ЗМІ, в Угорщині в останню мить внесли правки до законодавства, які гарантують, що Зьобро не буде арештований у країні, навіть якщо Варшава домагатиметься виконання європейського ордера на арешт.

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск не був здивований, що Зьобро отримав притулок в Орбана.