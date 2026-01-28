Скандальный экс-министр юстиции Польши из Венгрии атаковал ЕС и Туска

Бывший польский министр юстиции Збигнев Зёбро, обвиняемый в десятках дел, который получил убежище в Венгрии, в письме к лидеру венгерской оппозиции Петеру Мадяру раскритиковал премьер-министра Польши Дональда Туска, а также Европейский Союз.

Об этом он написал в Facebook, передает "Европейская правда".

В письме Зёбро заявил, что Венгрия не укрывает "разыскиваемых преступников", а "защищает людей, которых преследуют преступники".

Он утверждает, что не совершал "никаких преступлений", а вместо этого является "мишенью преступных действий диктатуры" Туска. Также "мишенью" он считает и оппозиционного польского депутата-беглеца Марчина Романовского.

"Дональд Туск, поощренный Урсулой фон дер Ляйен (президент Еврокомиссии. – Ред.), сыграл важную роль в создании преступной структуры, состоящей из его ближайших друзей и соратников", – заявил Зёбро.

Зёбро заявил, что нынешняя правящая коалиция Польши "пришла к власти благодаря незаконному вмешательству из Брюсселя", против которого он "решительно выступал как член правительства". Стоит отметить, что похожую риторику относительно "вмешательства Брюсселя" часто повторяет в своих нарративах венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

"Сейчас, в отместку за мои действия на посту главного прокурора, против меня выдвигаются ложные обвинения – но не в коррупции, как в их случае. Даже прокуратура, которую они незаконно захватили, не утверждает, что я лично взял хотя бы один злотый", – утверждает Зёбро.

Он обвинил Туска в том, что тот якобы "использует прокуратуру и оказывает незаконное влияние на суды, чтобы скрыть коррупционные дела своих партийных коллег".

"Вы расскажете венграм, что означает для Польши возвращение Туска к власти? Я вам помогу – например, тем, что Германия без каких-либо проверок отправляет тысячи нелегальных мигрантов обратно в Польшу. С его согласия немецкие полицейские машины просто выбрасывали мигрантов на польские улицы!" – написал экс-министр юстиции Польши.

Также он сказал Мадяру, что поскольку он "обещает идти по стопам Туска", то должен "честно сказать своим избирателям, что они будут платить самые высокие счета за электроэнергию в Европейском Союзе".

"Так же, как Туск сделал это для поляков. Они уже платят за энергию вдвое больше, чем венгры. Цены на газ настолько высоки, что зимой ежемесячные счета за отопление домов достигают среднего уровня пенсии", – заявил Зёбро.

Он также раскритиковал Туска за то, что тот "настаивает на введении однополых браков и хочет открыть путь для усыновления детей однополыми парами".

"Его якобы европейское правительство вызвало серьезный коллапс в сфере здравоохранения. Государственные больницы закрываются, а онкобольные умирают, потому что их лечение прекращено", – написал он.

Затем Зёбро обратился к Мадяру и заявил, что не он "является проблемой для Венгрии", а такие люди, как Мадяр и Туск, "которые поддаются внешним интересам и ведут свои страны к состоянию подчинения Брюсселю".

"Я искренне предостерегаю венгров от тех, кто следует за Туском, потому что это путь к катастрофе, которой я не желаю своим венгерским братьям и сестрам! Еще раз хочу поблагодарить премьер-министра Виктора Орбана, который, как недавно метко написал президент США Дональд Трамп, неоднократно демонстрировал свое мужество и верность своим принципам. В моем случае он выступил против несправедливости, лжи и политических преследований", – подытожил он.

Стоит заметить, что это заявление Зёбро сначала опубликовал на венгерском языке, и только через некоторое время продублировал на польском. Также примечательно, что это "письмо" он опубликовал перед парламентскими выборами в Венгрии, которые запланированы на 12 апреля.

Бывший министр юстиции Польши Збигнев Зёбро подтвердил 12 января, что получил защиту от венгерского правительства.

По данным СМИ, в Венгрии в последний момент внесли поправки в законодательство, которые гарантируют, что Зёбро не будет арестован в стране, даже если Варшава будет добиваться исполнения европейского ордера на арест.

Премьер-министр Польши Дональд Туск не был удивлен, что Зёбро получил убежище у Орбана.