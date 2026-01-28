У Данії заявили, що Рютте не мав повноважень домовлятися з Трампом про Гренландію

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте не мав вести переговори про Гренландію з президентом США Дональдом Трампом від імені Копенгагена.

Про це, як пише "Європейська правда", вона заявила в інтерв’ю The New York Times.

Фредеріксен, коментуючи угоду щодо Гренландії, про яку Рютте і Трамп домовилися в Давосі, повторила, що ідея передачі суверенітету є "червоною лінією", яку Данія та її європейські союзники не перетнуть.

Прем’єрка високо оцінила договір 1951 року між США та Данією, який дозволив Сполученим Штатам будувати військові бази в Гренландії. Водночас Фредеріксен не виключає, що його можуть переглянути в рамках переговорів.

На запитання про те, як конкретно змінилися розмови щодо Гренландії після економічного форуму у Давосі, глава данського уряду наголосила на потенціалі постійної арктичної місії НАТО.

"Я думаю, що зараз у нас є більш традиційний шлях, яким ми можемо спробувати знайти політико-дипломатичне рішення і чіткіша підтримка з боку НАТО щодо постійної присутності в Арктичному регіоні", – відповіла вона.

Ці коментарі прем’єрка дала під час візиту до Берліна, де вона мала зустріч з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем.

У середу, 28 січня, Фредеріксен разом з гренландським прем’єр-міністром Єнсом-Фредеріком Нільсеном прибудуть до Парижа, де зустрінуться з президентом Франції Емманюелем Макроном. Їхнє турне, зазначає NYT, є спробою зберегти європейську підтримку позиції Данії на тлі продовження переговорів щодо Гренландії.

Нагадаємо, після заяв президента США про досягнення рамкової угоди щодо Гренландії, його віцепрезидент Джей Ді Венс сказав, що Сполучені Штати вже забезпечують неявний захист острова, а тому повинні брати участь у розподілі його ресурсів через стратегічне значення острова.

За даними ЗМІ, США хочуть отримати суверенні права на частину території Гренландії та заблокувати потенційно ворожих супротивників, таких як Китай чи Росія, від видобутку корисних копалин.

