В Дании заявили, что Рютте не имел полномочий договариваться с Трампом о Гренландии

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте не должен был вести переговоры о Гренландии с президентом США Дональдом Трампом от имени Копенгагена.

Об этом, как пишет "Европейская правда", она заявила в интервью The New York Times.

Фредериксен, комментируя соглашение по Гренландии, о котором Рютте и Трамп договорились в Давосе, повторила, что идея передачи суверенитета является "красной линией", которую Дания и ее европейские союзники не пересекут.

Премьер высоко оценила договор 1951 года между США и Данией, который позволил Соединенным Штатам строить военные базы в Гренландии. В то же время, Фредериксен не исключает, что его могут пересмотреть в рамках переговоров.

На вопрос о том, как конкретно изменились разговоры о Гренландии после экономического форума в Давосе, глава датского правительства подчеркнула потенциал постоянной арктической миссии НАТО.

"Я думаю, что сейчас у нас есть более традиционный путь, по которому мы можем попытаться найти политико-дипломатическое решение и более четкую поддержку со стороны НАТО в отношении постоянного присутствия в Арктическом регионе", – ответила она.

Эти комментарии премьер-министр дала во время визита в Берлин, где она встретилась с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

В среду, 28 января, Фредериксен вместе с гренландским премьер-министром Йенсом-Фредериком Нильсеном прибудут в Париж, где встретятся с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Их турне, отмечает NYT, является попыткой сохранить европейскую поддержку позиции Дании на фоне продолжения переговоров по Гренландии.

Напомним, после заявлений президента США о достижении рамочного соглашения по Гренландии, его вице-президент Джей Ди Венс сказал, что Соединенные Штаты уже обеспечивают неявную защиту острова, а потому должны участвовать в распределении его ресурсов из-за стратегического значения острова.

По данным СМИ, США хотят получить суверенные права на часть территории Гренландии и заблокировать потенциально враждебных противников, таких как Китай или Россия, от добычи полезных ископаемых.

