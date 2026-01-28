США не виключають застосування сили для співпраці з владою Венесуели

Державний секретар Марко Рубіо заявив, що адміністрація американського президента Дональда Трампа готова застосувати силу, щоб забезпечити максимально можливу співпрацю тимчасової президентки Венесуели Делсі Родрігес.

Про це він сказав у своїй промові, підготовленій для виступу на слуханнях у середу, 28 січня, його цитує Bloomberg, пише "Європейська правда".

Ці слухання є першим публічним виступом Рубіо перед Конгресом після операції США в Каракасі, яка призвела до затримання її попередника Ніколаса Мадуро 3 січня.

Рубіо заявив, що Родрігес зобов'язалася відкрити енергетичний сектор Венесуели для американських компаній, надати преференційний доступ до виробництва та використовувати гроші від продажу нафти для закупівлі американських товарів.

"Ми готові застосувати силу, щоб забезпечити максимальну співпрацю, якщо інші методи не дадуть результату. Ми сподіваємося, що це не буде необхідним, але ми ніколи не ухилятимемося від свого обов'язку перед американським народом і нашої місії в цій півкулі", – запевнив він.

Після захоплення Мадуро на початку року Сполучені Штати оголосили, що візьмуть на себе керівництво Венесуелою, доки там не відбудеться чіткий і безпечний перехід влади.

Серед іншого, адміністрація президента Трампа планує контролювати продажі нафти з Венесуели.

Нещодавно Рубіо виклав 3-етапний план адміністрації Трампа щодо Венесуели.

