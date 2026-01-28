США не исключают применения силы для сотрудничества с властями Венесуэлы

Государственный секретарь Марко Рубио заявил, что администрация американского президента Дональда Трампа готова применить силу, чтобы обеспечить максимально возможное сотрудничество временного президента Венесуэлы Делси Родригес.

Об этом он сказал в своей речи, подготовленной для выступления на слушаниях в среду, 28 января, цитирует Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Эти слушания являются первым публичным выступлением Рубио перед Конгрессом после операции США в Каракасе, которая привела к задержанию ее предшественника Николаса Мадуро 3 января.

Рубио заявил, что Родригес обязалась открыть энергетический сектор Венесуэлы для американских компаний, предоставить преференциальный доступ к производству и использовать деньги от продажи нефти для закупки американских товаров.

"Мы готовы применить силу, чтобы обеспечить максимальное сотрудничество, если другие методы не дадут результата. Мы надеемся, что это не будет необходимо, но мы никогда не будем уклоняться от своего долга перед американским народом и нашей миссии в этом полушарии", – заверил он.

После захвата Мадуро в начале года Соединенные Штаты объявили, что возьмут на себя руководство Венесуэлой, пока там не произойдет четкий и безопасный переход власти.

Среди прочего, администрация президента Трампа планирует контролировать продажи нефти из Венесуэлы.

Недавно Рубио изложил 3-этапный план администрации Трампа в отношении Венесуэлы.

